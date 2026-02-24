Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch mercredi 15 avril 2026.
Balade contée en famille à la Dune du Pilat
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Célébrons le printemps sur la Dune avec la conteuse Myriam ! Un moment poétique et de douceur, à partager en famille. Gratuit. A partir de 6 ans. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade contée en famille à la Dune du Pilat
L’événement Balade contée en famille à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-02-21 par OT La Teste-de-Buch