Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

Balade contée en famille à la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Célébrons l’automne sur la Dune avec la conteuse Myriam ! Un moment poétique et de douceur, à partager en famille. Gratuit. A partir de 6 ans. .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

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English :

L’événement Balade contée en famille à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-16 par OT La Teste-de-Buch