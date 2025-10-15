Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch mardi 22 décembre 2026.
La Teste-de-Buch
Balade contée en famille à la Dune du Pilat
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 14:30:00
fin : 2026-12-22 16:00:00
Date(s) :
2026-12-22
Célébrons l’hiver sur la Dune avec la conteuse Myriam ! Un moment poétique et de douceur, à partager en famille. Gratuit. A partir de 6 ans. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
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L’événement Balade contée en famille à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-16 par OT La Teste-de-Buch
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