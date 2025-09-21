Balade contée en famille avec Brobro le brochet Stade de Saint-Bernard Saint-Bernard

Places limitées, inscription par mail à contact@spinosa.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Plongez dans l’univers mystérieux de la rivière et rencontrez Brobro, un drôle de brochet qui vous emmène à la découverte : contes & légendes du monde aquatique, histoire de la vie en bord de Saône (pêche, halage, patrimoine) et animation familiale autour d’une fresque collective.

Départ : devant le stade à côté du Mille club

Places limitées, inscription par mail à contact@spinosa.fr.

Organisé par l’association SPINOSA

Stade de Saint-Bernard 50 Impasse Jacquet 01600 SAINT-BERNARD Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Spinosa