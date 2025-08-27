Balade contée en famille Parc de la Gobinière Orvault

Balade contée en famille Parc de la Gobinière Orvault mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 10:00 – 11:00

Gratuit : non Tarif libre Inscription via Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/balade-contee-en-famille-27-08-2025 En famille, Jeune Public, Senior – Age maximum : 5

Nino l’oiseau vous racontera sa rencontre avec Mia la grenouille.Une ballade contée entre histoire, chanson et expérimentation sonore dans l’écrin de verdure du Parc de la Gobinière.Une promenade à vivre en famille (de la naissance à 5 ans)Ouvert aux familles, parents, grands parents et assistant.e.s maternel.le.s Nombre de places limitées, inscription via hello asso

Parc de la Gobinière Orvault 44700

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/balade-contee-en-famille-27-08-2025