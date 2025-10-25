Balade contée en forêt Saint-Épain
A l’occasion des vacances de la Toussaint, la bibliothèque municipale Raymond Queneau de Saint-Epain vous propose une balade dans la forêt domaniale de Montgoger.
Léa Minier vous accompagnera dans cette balade durant laquelle lectures et trouvailles seront au programme…
A partir de 4 ans. Réservation indispensable.
N’oubliez pas bottes, anorak et gobelet !
En cas de tempête, repli à la bibliothèque. .
Forêt de Montgoger Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05
English :
For the All Saints’ Day vacations, Saint-Epain’s Raymond Queneau public library is organizing a walk in the Montgoger state forest.
Léa Minier will accompany you on this walk, during which you’ll be able to read and find new things…
German :
Anlässlich der Allerheiligenferien lädt die Stadtbibliothek Raymond Queneau in Saint-Epain Sie zu einem Spaziergang durch den Staatswald von Montgoger ein.
Léa Minier wird Sie auf diesem Spaziergang begleiten, bei dem Lesungen und Fundstücke auf dem Programm stehen…
Italiano :
Durante le vacanze di Ognissanti, la biblioteca comunale Raymond Queneau di Saint-Epain organizza una passeggiata nella foresta nazionale di Montgoger.
Léa Minier vi accompagnerà in questa passeggiata, durante la quale leggerete e scoprirete cose nuove…
Espanol :
Durante las vacaciones de Todos los Santos, la biblioteca municipal Raymond Queneau de Saint-Epain organiza un paseo por el bosque nacional de Montgoger.
Léa Minier le acompañará en este paseo, durante el cual leerá y descubrirá cosas nuevas…
