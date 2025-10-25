Balade contée en forêt Saint-Épain

Balade contée en forêt Saint-Épain samedi 25 octobre 2025.

Balade contée en forêt

Forêt de Montgoger Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

A l’occasion des vacances de la Toussaint, la bibliothèque municipale Raymond Queneau de Saint-Epain vous propose une balade dans la forêt domaniale de Montgoger.

Léa Minier vous accompagnera dans cette balade durant laquelle lectures et trouvailles seront au programme…

A l’occasion des vacances de la Toussaint, la bibliothèque municipale Raymond Queneau de Saint-Epain vous propose une balade dans la forêt domaniale de Montgoger.

Léa Minier vous accompagnera dans cette balade durant laquelle lectures et trouvailles seront au programme…

A partir de 4 ans. Réservation indispensable.

N’oubliez pas bottes, anorak et gobelet !

En cas de tempête, repli à la bibliothèque. .

Forêt de Montgoger Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05

English :

For the All Saints’ Day vacations, Saint-Epain’s Raymond Queneau public library is organizing a walk in the Montgoger state forest.

Léa Minier will accompany you on this walk, during which you’ll be able to read and find new things…

German :

Anlässlich der Allerheiligenferien lädt die Stadtbibliothek Raymond Queneau in Saint-Epain Sie zu einem Spaziergang durch den Staatswald von Montgoger ein.

Léa Minier wird Sie auf diesem Spaziergang begleiten, bei dem Lesungen und Fundstücke auf dem Programm stehen…

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, la biblioteca comunale Raymond Queneau di Saint-Epain organizza una passeggiata nella foresta nazionale di Montgoger.

Léa Minier vi accompagnerà in questa passeggiata, durante la quale leggerete e scoprirete cose nuove…

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, la biblioteca municipal Raymond Queneau de Saint-Epain organiza un paseo por el bosque nacional de Montgoger.

Léa Minier le acompañará en este paseo, durante el cual leerá y descubrirá cosas nuevas…

L’événement Balade contée en forêt Saint-Épain a été mis à jour le 2025-10-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme