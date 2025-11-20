Balade contée en musique entre parc et océan Rendez-vous sous le kiosque à musique La Rochelle

Balade contée en musique entre parc et océan

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

3 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

La conteuse Marion Madelénat de l’association AMI vous propose une balade contée dans le parc d’Orbigny jusqu’à la plage de la Concurrence.

Rendez-vous sous le kiosque à musique Parc d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

English : A musical storytelling walk between the park and the ocean

Storyteller Marion Madelénat from the AMI association takes you on a storytelling stroll through Parc d’Orbigny to Plage de la Concurrence.

German : Musikalischer Spaziergang zwischen Park und Meer

Die Märchenerzählerin Marion Madelénat vom Verein AMI bietet Ihnen einen Märchenspaziergang durch den Parc d’Orbigny bis zum Strand La Concurrence an.

Italiano :

La narratrice Marion Madelénat dell’associazione AMI vi accompagnerà in una passeggiata narrativa attraverso il Parc d’Orbigny fino alla Plage de la Concurrence.

Espanol : Paseo narrado con música entre el parque y el océano

La cuentacuentos Marion Madelénat, de la asociación AMI, le llevará de paseo por el Parque de Orbigny hasta la Playa de la Concurrencia.

