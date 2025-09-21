Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais

Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais dimanche 21 septembre 2025.

Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny

avec Aimé Phiorès Dimanche 21 septembre, 10h00 Ecluse de Negra Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès

Départ 10h00 de Négra, café offert aux participants – Animation gratuite – Durée 1h30

Toute la journée Animation jeu de l’Oie géant sur la Canal du Midi – Expositions d’artistes

Ecluse de Negra 12 Ecl de Negra, 31450 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie 0682212202 Ecluse de negra

Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès

© JF Benne