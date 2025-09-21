Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais
Balade contée entre l’écluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais dimanche 21 septembre 2025.
avec Aimé Phiorès Dimanche 21 septembre, 10h00 Ecluse de Negra Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Départ 10h00 de Négra, café offert aux participants – Animation gratuite – Durée 1h30
Toute la journée Animation jeu de l’Oie géant sur la Canal du Midi – Expositions d’artistes
Ecluse de Negra 12 Ecl de Negra, 31450 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie 0682212202 Ecluse de negra
© JF Benne