BALADE CONTÉE ENTRE LÉGENDES ET PATRIMOINE Font-Romeu-Odeillo-Via 7 juillet 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-07-07 19:30:00

2025-07-07

Une soirée féérique au cœur du vieux village !

Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

A magical evening in the heart of the old village!

German :

Ein märchenhafter Abend im Herzen des alten Dorfes!

Italiano :

Una serata magica nel cuore del borgo antico!

Espanol :

Una velada mágica en el corazón del casco antiguo

