Balade contée et musicale et pique-nique musical Parking temple de lanleff Lanleff

Parking temple de lanleff Lieu-dit Le Bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-03 17:45:00

fin : 2025-08-03 21:00:00

2025-08-03

Balade contée et musicale originale sur les sentiers de Lanleff, suivi d’un pique-nique musical au Temple de Lanleff en compagnie d’un conteur (Yann Queré ) et 3 musiciens (Stéphanie Duvivier, Raoul Goellaen et Etienne Kerbaul). Prévoir son pique-nique et ses chaussures de marche. Randonnée facile. Non accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf pique-nique vers 19h30). Si mauvais temps, rdv à la chapelle de Lanleff. .

Parking temple de lanleff Lieu-dit Le Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18

