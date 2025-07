Balade contée et musicales en bord de mer Jeune public Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil

Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-07-31 10:30:00

fin : 2025-07-31 12:00:00

Pour l’été, Nathalie Faverais Conteuse et Marion Perrier musicienne chanteuse, se retrouvent pour des balades contées en bord de mer.

Une petite balade d’une heure et demie, pour vivre un moment suspendu en écoutant des contes mystérieux, drôles, émouvants toujours en relation avec l’océan et accompagnés de chansons tout aussi habitées.

Jeune public.

Rendez-vous au Sémaphore à 10h30.

Réservation par téléphone. .

Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 26 57 73 48

