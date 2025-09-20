Balade contée et sensorielle « mes premières journées européennes du patrimoine » Musée de Tessé Le Mans

Balade contée et sensorielle « mes premières journées européennes du patrimoine » Samedi 20 septembre, 10h15, 11h00 Musée de Tessé Sarthe

dans la limite des places disponibles / pour les 18-36 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Balade contée et sensorielle pour les tout petits (18 mois-3 ans) dans le musée autour de la nature présente dans les tableaux et les sculptures. Les doudous sont les bienvenus.

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse [{« type »: « phone », « value »: « 0243473851 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.tesse@lemans.fr »}] Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

