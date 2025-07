Balade contée et spectacle famille « Contes et Mystères » Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Balade contée et spectacle famille « Contes et Mystères » Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 20 juillet 2025.

Balade contée et spectacle famille « Contes et Mystères » Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-07-20 16:30:00

Date(s) :

2025-07-20

Balade contée & Spectacle familial « Contes et Mystères » Cie des Sous-Fifres

Plongez dans un univers magique et mystérieux avec la Compagnie des Sous-Fifres, à l’occasion d’une journée placée sous le signe du conte au château de Jaulny !

Retrouvez la compagnie des Sous-fifres de 15h à 16h et 17h à 18h30 au Château de Jaulny

Tarif 5¿€ / 3¿€ réduit*

Sur réservation uniquement

Tarif réduit enfants jusqu’à 13 ans, demandeurs d’emploi

.

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

Storytelling walk & Family show: « Contes et Mystères » ? Cie des Sous-Fifres

Immerse yourself in a magical and mysterious world with the Compagnie des Sous-Fifres, for a day of storytelling at Château de Jaulny!

Join the Compagnie des Sous-Fifres from 3pm to 4pm and 5pm to 6:30pm at Château de Jaulny

Price: 5¿? / 3¿? reduced*

By reservation only

Reduced rate: children under 13, jobseekers

German :

Märchenwanderung & Familienvorstellung: « Märchen und Mysterien » ? Cie des Sous-Fifres

Tauchen Sie mit der Compagnie des Sous-Fifres in eine magische und geheimnisvolle Welt ein, anlässlich eines Tages im Zeichen der Märchen im Schloss von Jaulny!

Treffen Sie die Compagnie des Sous-Fifres von 15 bis 16 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr im Schloss Jaulny

Preis: 5¿? / 3¿? ermäßigt*

Nur mit Reservierung

Ermäßigter Tarif: Kinder bis 13 Jahre, Arbeitsuchende

Italiano :

Passeggiata narrativa e spettacolo per famiglie: « Contes et Mystères »? Cie des Sous-Fifres

Immergetevi in un mondo magico e misterioso con la Compagnie des Sous-Fifres, per una giornata di narrazione al Castello di Jaulny!

Unitevi alla Compagnie des Sous-Fifres dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 18.30 al Château de Jaulny

Ingresso: 5 € / 3 € ridotto*

Solo su prenotazione

Tariffa ridotta: bambini sotto i 13 anni, persone in cerca di lavoro

Espanol :

Paseo de cuentos y espectáculo familiar: « Contes et Mystères » ? Cie des Sous-Fifres

Sumérjase en un mundo mágico y misterioso con la Compagnie des Sous-Fifres, en una jornada de cuentacuentos en el Château de Jaulny

Únase a la Compagnie des Sous-Fifres de 15:00 a 16:00 y de 17:00 a 18:30 en el Château de Jaulny

Entrada: 5 euros / 3 euros con descuento*

Sólo con reserva previa

Tarifa reducida: menores de 13 años, solicitantes de empleo

L’événement Balade contée et spectacle famille « Contes et Mystères » Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2025-07-11 par OT PONT A MOUSSON