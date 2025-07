BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques

BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques mercredi 6 août 2025.

BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE

Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-08

Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean. Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation. Pique-nique tiré du sac à la fin de la balade.

Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean.

Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation. Pique-nique tiré du sac à la fin de la balade. .

Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com

English :

Let yourself be carried away by a stroll through the chaos of Nîmes-le-vieux on the Causse Méjean, with cello accompaniment and local stories. Please bring suitable hiking equipment, by prior arrangement. Packed picnic at the end of the walk.

German :

Lassen Sie sich von einer Wanderung mit Geschichten aus der Region und Cello-Begleitung zum Chaos von Nîmes-le-vieux auf der Causse Méjean tragen. Bringen Sie eine für die Wanderung geeignete Ausrüstung mit, Reservierung erforderlich. Picknick am Ende der Wanderung.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da una passeggiata nel caos di Nîmes-le-vieux sulla Causse Méjean, raccontando storie locali e accompagnati dal violoncello. Si prega di portare un’attrezzatura da trekking adeguata, previo accordo. Picnic al sacco alla fine della passeggiata.

Espanol :

Déjese llevar por un paseo por el caos de Nîmes-le-vieux en el Causse Méjean, contando historias locales y acompañado por el violonchelo. Se ruega traer equipo de senderismo adecuado, previo acuerdo. Picnic al final del paseo.

L’événement BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques a été mis à jour le 2025-07-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes