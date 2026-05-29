Fraissinet-de-Fourques

BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE

Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean. Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation.

Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean.

Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation. Pique-nique tiré du sac à la fin de la balade. .

Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com

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English :

Let yourself be carried away by a stroll through the chaos of Nîmes-le-vieux on the Causse Méjean, with cello accompaniment and local stories. Please bring appropriate hiking equipment, by prior arrangement.

L’événement BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes