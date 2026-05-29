BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques
BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques mercredi 29 juillet 2026.
Fraissinet-de-Fourques
BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE
Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean. Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation.
Laissez vous porter par une balade contant des histoires de terroir, accompagnée au violoncelle, au chaos de Nîmes-le-vieux sur le causse Méjean.
Prévoir un équipement adapté à la randonnée, sur réservation. Pique-nique tiré du sac à la fin de la balade. .
Chaos de Nîmes-le-vieux Fraissinet-de-Fourques 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com
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English :
Let yourself be carried away by a stroll through the chaos of Nîmes-le-vieux on the Causse Méjean, with cello accompaniment and local stories. Please bring appropriate hiking equipment, by prior arrangement.
L’événement BALADE CONTÉE ET VIOLONCELLE Fraissinet-de-Fourques a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes