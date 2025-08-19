Balade contée Eygliers
Balade contée Eygliers mardi 19 août 2025.
Balade contée
PLAN D’EAU Eygliers Hautes-Alpes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant de 4 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-19 10:00:00
fin : 2025-08-19 12:00:00
Date(s) :
2025-08-19
Marionnettes, contes, éveil sensoriel, et approche naturaliste s’entremêlent pour dynamiser ce moment et faire rimer Nature et Culture.
PLAN D’EAU Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
Puppets, storytelling, sensory awakening and a naturalist approach combine to energize this moment and make Nature and Culture rhyme.
German :
Puppentheater, Märchen, Sinneserfahrungen und naturkundliche Ansätze werden miteinander vermischt, um diesen Moment dynamisch zu gestalten und Natur und Kultur zu reimen.
Italiano :
Marionette, narrazione, risveglio sensoriale e un approccio naturalistico si combinano per rendere questa esperienza dinamica che unisce natura e cultura.
Espanol :
Títeres, cuentacuentos, despertar sensorial y un enfoque naturalista se combinan para hacer de ésta una experiencia dinámica que combina naturaleza y cultura.
