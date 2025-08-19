Balade contée Eygliers

Balade contée Eygliers mardi 19 août 2025.

Balade contée

PLAN D’EAU Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant de 4 à 12 ans

Début : Mardi 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

2025-08-19

Marionnettes, contes, éveil sensoriel, et approche naturaliste s’entremêlent pour dynamiser ce moment et faire rimer Nature et Culture.

English :

Puppets, storytelling, sensory awakening and a naturalist approach combine to energize this moment and make Nature and Culture rhyme.

German :

Puppentheater, Märchen, Sinneserfahrungen und naturkundliche Ansätze werden miteinander vermischt, um diesen Moment dynamisch zu gestalten und Natur und Kultur zu reimen.

Italiano :

Marionette, narrazione, risveglio sensoriale e un approccio naturalistico si combinano per rendere questa esperienza dinamica che unisce natura e cultura.

Espanol :

Títeres, cuentacuentos, despertar sensorial y un enfoque naturalista se combinan para hacer de ésta una experiencia dinámica que combina naturaleza y cultura.

