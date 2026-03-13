Balade contée familiale Rdv à proximité du Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Balade contée familiale

Rdv à proximité du Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Balade contée familiale avec Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.

Et si la forêt devenait un livre ouvert ? Au fil des sentiers, Anita vous entraîne dans une promenade où chaque pause révèle un récit. Les arbres murmurent, les animaux parlent et les fées s’invitent parfois.

A partir de 4 ans

RDV à proximité du Musée de la Préhistoire (côté accueil) à partir de 9h50 pour un départ à 10h.

Balade à pied de 2 à 3 kilomètres entrecoupée de pauses contées

Durée moyenne 1h30 à 2h

Tarif unique (adultes et enfants): 10 €

Groupe de 20 personnes maximum.

Circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes (possibilité porte-bébé)

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de faible participation (moins de 5 inscrits), en cas de force majeure ou de temps très défavorable.

Paiement sur place par chèque ou carte bancaire.

Organisatrice Anita Tollemer, conteuse. .

Rdv à proximité du Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 33 49 36 lelivreprendlair@gmail.com

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English :

Family storytelling walk with Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.

What if the forest became an open book? Anita takes you on a walk where every pause reveals a story. The trees whisper, the animals talk and the fairies sometimes invite themselves in.

L’événement Balade contée familiale Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons