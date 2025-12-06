Balade contée fantastique Périgueux

Balade contée fantastique Périgueux samedi 6 décembre 2025.

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Parcourez places et ruelles historiques et découvrez, à chaque étape un nouveau conte inspiré par le patrimoine de la ville et les œuvres de l’illustratrice Joséphine Herbelin.   .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

