Balade contée fantastique Périgueux

Balade contée fantastique

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Parcourez places et ruelles historiques et découvrez, à chaque étape un nouveau conte inspiré par le patrimoine de la ville et les œuvres de l’illustratrice Joséphine Herbelin. .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

