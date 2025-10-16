Balade contée Firbeix
Balade contée Firbeix jeudi 16 octobre 2025.
Balade contée
Firbeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Pour les tout petits prévoir vêtements et chaussures adapté
Pour les tout petits prévoir vêtements et chaussures adapté .
Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
English : Balade contée
For toddlers, bring suitable clothing and shoes
German : Balade contée
Für die ganz Kleinen geeignete Kleidung und Schuhe mitbringen
Italiano :
Per i giovanissimi, portare con sé abbigliamento e scarpe adeguate
Espanol : Balade contée
Para los más pequeños, llevar ropa y calzado adecuados
L’événement Balade contée Firbeix a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère