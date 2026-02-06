Balade contée Maison de la découverte Graine de forêt Garein

Balade contée

Balade contée Maison de la découverte Graine de forêt Garein samedi 21 mars 2026.

Balade contée

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Garein Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Une balade contée par Celine Misson
suivi d’un bal
petite restauration et bar à la Grange rouge   .

Maison de la découverte Graine de forêt 15 route de luglon Garein 40420 Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 60 76  contact@grainedeforet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée

L’événement Balade contée Garein a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cœur Haute Lande