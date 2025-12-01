BALADE CONTÉE GOURMANDE RDV à l’église Notre-Dame Rosporden
mercredi 17 décembre 2025.
RDV à l'église Notre-Dame Rosporden
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 15:30:00
2025-12-17
Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand
le mercredi 17 décembre
BALADE CONTÉE GOURMANDE
Balade proposée par l’Office de Tourisme de Concarneau à Pont-Aven.
Venez découvrir les contes et traditions d’hiver des fêtes bretonnes d’autrefois. Circuit autour de l’étang et petite dégustation.
Dès 10 ans. Public adulte/familles.
GRATUIT sur réservation au 02.98.06.87.90
Départ Église de Rosporden
De 14h à 15h30 .
+33 2 98 06 87 90
