BALADE CONTÉE GOURMANDE RDV à l’église Notre-Dame Rosporden

RDV à l’église Notre-Dame Etangs de Rosporden Rosporden Finistère

Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand

le mercredi 17 décembre

Balade proposée par l’Office de Tourisme de Concarneau à Pont-Aven.

Venez découvrir les contes et traditions d’hiver des fêtes bretonnes d’autrefois. Circuit autour de l’étang et petite dégustation.

Dès 10 ans. Public adulte/familles.

GRATUIT sur réservation au 02.98.06.87.90

Départ Église de Rosporden

De 14h à 15h30 .

