Balade contée Habitation Clément Le François

Balade contée Habitation Clément Le François dimanche 21 septembre 2025.

Balade contée Dimanche 21 septembre, 10h30 Habitation Clément Martinique

Gratuit, sur réservation 25 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Laissez-vous emporter par une déambulation contée mêlant art, nature et imagination. Petits et grands seront invités à rêver, grâce aux récits qui ponctuent le parcours.

Habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, France Le François 97240 Martinique Martinique 0596547547 http://www.habitation-clement.fr [{« type »: « link », « value »: « https://habitation-fondation-clement.tickeasy.com/fr-FR/produits »}] Architecture antillaise traditionnelle. L’habitation apparaît sur la carte de 1770. Construction actuelle pendant les années 1820-1840 (réparée après un cyclone en 1891). Construction avec soubassement maçonné et superstructure en bois datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On accède à l’habitation par une allée bordée de cocotiers. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche.

Laissez-vous emporter par une déambulation contée mêlant art, nature et imagination. Petits et grands seront invités à rêver, grâce aux récits qui ponctuent le parcours.

©JB BARRET