Balade contée « Histoires d’autres temps autour du château de Belleville », Château de Belleville, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Balade contée « Histoires d’autres temps autour du château de Belleville » 19 et 20 septembre Château de Belleville Essonne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En marchant, un vestige évoque une histoire, un arbre une autre et c’est ainsi que la balade peut vous emmener à remonter le temps et traverser les espaces.

Un temps suspendu à côté de chez soi, dans un site patrimonial d’exception, avec des bergeries, des métiers qui n’existent plus, des bouts de forêts mystérieuses, d’étranges de noms de lieux. Alors, prêts à vous joindre à cette déambulation contée ?

Château de Belleville Place du Marché-Neuf 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Chevry Essonne Île-de-France 01 70 56 52 60 http://www.ville-gif.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 56 52 60 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gif.fr »}] Belleville est à l’origine le nom d’un fief comprenant une ferme et une modeste maison seigneuriale agrandie au XVIIIe siècle selon un plan orthogonal et prend le nom de château en 1774.

Au XIXe siècle sont construites les deux ailes qui encadrent, avec le pavillon central, la cour d’honneur. Le château s’agrandit et apparaît alors tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il côtoie encore la ferme voisine.

En 1833, l’ensemble est vendu au comte Edouard de Chambray qui fait construire en 1855 une nouvelle ferme. Le château est alors dégagé, de nouveaux communs sont construits, le parc est aménagé. À partir de cette date, le domaine sera progressivement morcelé.

À partir de 1919, les bois sont vendus puis lotis à l’endroit de l’actuel quartier de Belleville, tandis que s’installe au château une école agricole et ménagère réputée dirigée par la nouvelle propriétaire des lieux, Léontine Thome.

Situé sur le territoire de Gometz-la-Ville, le château et son parc sont acquis par la commune de Gif-sur-Yvette en 1976. Il est aujourd’hui un lieu de rencontre incontournable pour la vie culturelle et associative giffoise.

Balade contée

© Nuit des Forêts, 2025