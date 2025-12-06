Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon Gourdon
Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon Gourdon samedi 6 décembre 2025.
Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon
Jardin de la Clède Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Une balade contée hivernale proposée par la MJC de Gourdon autour du thème L’hiver et les liens d’amitié avec l’association Arbr Acadabra pour enfants (de 3 à 10 ans) et parents
Une balade contée hivernale proposée par la MJC de Gourdon autour du thème L’hiver et les liens d’amitié avec l’association Arbr Acadabra pour enfants (de 3 à 10 ans) et parents.
1h30 de balade contée (2km), accessible en poussette.
En plus le goûter et les chocolats chauds sont offerts par la MJC. .
Jardin de la Clède Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93
English :
A winter storytelling walk proposed by the MJC de Gourdon on the theme of Winter and the bonds of friendship with the Arbr Acadabra association for children (aged 3 to 10) and parents
L’événement Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Gourdon