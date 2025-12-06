Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon Gourdon

Balade contée hivernale de la MJC à Gourdon

2025-12-06 15:30:00

2025-12-06

Une balade contée hivernale proposée par la MJC de Gourdon autour du thème L’hiver et les liens d’amitié avec l’association Arbr Acadabra pour enfants (de 3 à 10 ans) et parents.

1h30 de balade contée (2km), accessible en poussette.

En plus le goûter et les chocolats chauds sont offerts par la MJC. .

Jardin de la Clède Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 74 90 47 93

English :

A winter storytelling walk proposed by the MJC de Gourdon on the theme of Winter and the bonds of friendship with the Arbr Acadabra association for children (aged 3 to 10) and parents

