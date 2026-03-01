Balade contée Il était une fois Brocéliande Paimpont

Balade contée Il était une fois Brocéliande

Parking P1 Rue des forges Paimpont

Début : 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Sur les terres légendaires du Val sans Retour et de la fontaine de Barenton, partez à l’aventure aux côtés d’Yvain, Lancelot, Morgane et bien d’autres !

A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7ans un billet gratuit doit être pris obligatoirement)

Programme Fontaine de Barenton et Val Sans Retour (balade de 6 km à pied environ sentiers avec dénivelés, jusqu’à 20%).

Rendez-vous au parking P1 office de tourisme de la rue des Forges à Paimpont.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Déplacement en navette.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette ).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation fortement conseillée sur le site internet. .

Parking P1 Rue des forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

