Balade contée La Bonne Pioche – Saint-André-de-Chalencon 26 juillet 2025 14:30

Haute-Loire

Balade contée La Bonne Pioche Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Sur le chemin du facteur. Balade contée de 3 km à pied accompagné par Roselyne DUPRAZ et Christine BRAZIER , parcours en sous bois vers le village médiéval de Chalencon. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Eglise

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

On the letter carrier’s path. A 3 km storytelling walk accompanied by Roselyne DUPRAZ and Christine BRAZIER, through undergrowth towards the medieval village of Chalencon. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Auf dem Weg des Postboten. Erzählter Spaziergang von 3 km zu Fuß in Begleitung von Roselyne DUPRAZ und Christine BRAZIER, Strecke im Unterholz in Richtung des mittelalterlichen Dorfes Chalencon. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Sul sentiero del postino. Una passeggiata narrativa di 3 km accompagnata da Roselyne DUPRAZ e Christine BRAZIER attraverso il sottobosco fino al villaggio medievale di Chalencon. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Por el camino del cartero. Un paseo de 3 km para contar historias acompañado por Roselyne DUPRAZ y Christine BRAZIER a través de la maleza hasta el pueblo medieval de Chalencon. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

