Informations pratiques

Paimpont

Balade contée : La calèche légendaire

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Sur les routes du village du Cannée, enchanté par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, venez découvrir les contes et légendes incontournables.

Gratuit pour les moins de 3 ans

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Personne à mobilité réduite : merci de contacter l’office de tourisme.

Informations complémentaires :

– La balade est susceptible d’être annulée en dessous de 15 personnes. Les participants seront alors contactés.

– Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.

– L’activité proposée ne sera annulée que dans un cas de force majeure ou suite à une annonce par Météo France d’une vigilance orange

– Billets non modifiables et non remboursables, sauf raison médicale (un justificatif vous sera alors demandé).

– Les chemins de forêt ne sont pas carrossables ainsi la calèche ne peut pas les emprunter. Le circuit se fait en lisière de la forêt. .

1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée : La calèche légendaire Paimpont a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Brocéliande