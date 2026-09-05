Balade contée : La calèche légendaire Paimpont
mardi 20 octobre 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Balade contée : La calèche légendaire
1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-27 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Sur les routes du village du Cannée, enchanté par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, venez découvrir les contes et légendes incontournables.
Gratuit pour les moins de 3 ans
Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.
Personne à mobilité réduite : merci de contacter l’office de tourisme.
Informations complémentaires :
– La balade est susceptible d’être annulée en dessous de 15 personnes. Les participants seront alors contactés.
– Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.
– L’activité proposée ne sera annulée que dans un cas de force majeure ou suite à une annonce par Météo France d’une vigilance orange
– Billets non modifiables et non remboursables, sauf raison médicale (un justificatif vous sera alors demandé).
– Les chemins de forêt ne sont pas carrossables ainsi la calèche ne peut pas les emprunter. Le circuit se fait en lisière de la forêt. .
1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
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English :
L’événement Balade contée : La calèche légendaire Paimpont a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Brocéliande
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