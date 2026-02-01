Balade Contée La Fontaine de Barenton

Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Partez à la découverte des aventures du chevalier de la Table ronde qui passa le plus de temps en Brocéliande: Yvain, le Chevalier au Lion. Au fil de la balade, faites un vœu près de la fontaine de Barenton, source légendaire à l’eau froide comme le marbre… mais qui bout.

✤ Balade d’ 1h30

✤ Environ 3km de marche

✤ Départ assuré à partir de 8 personnes. Maximum 35 personnes.

✤ Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt.

Les balades peuvent être annulées pour cause de vigilance orange.

Horaires 14h (rdv à 13h45), pour une durée de 2h environ (14h 16h)

Lieu Rdv parking de Folle Pensée

Tarifs Gratuit 4 ans 8€ tarif réduit 12€ tarif plein

Réservation Obligatoire

06 43 76 65 57 ou ateliersmm.pro@gmail.com, ou directement via mon site (https://ateliersmmpro.wixsite.com/bretagne) .

