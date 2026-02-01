Balade Contée La Fontaine de Barenton Paimpont
Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Partez à la découverte des aventures du chevalier de la Table ronde qui passa le plus de temps en Brocéliande: Yvain, le Chevalier au Lion. Au fil de la balade, faites un vœu près de la fontaine de Barenton, source légendaire à l’eau froide comme le marbre… mais qui bout.
✤ Balade d’ 1h30
✤ Environ 3km de marche
✤ Départ assuré à partir de 8 personnes. Maximum 35 personnes.
✤ Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt.
Les balades peuvent être annulées pour cause de vigilance orange.
Horaires 14h (rdv à 13h45), pour une durée de 2h environ (14h 16h)
Lieu Rdv parking de Folle Pensée
Tarifs Gratuit 4 ans 8€ tarif réduit 12€ tarif plein
Réservation Obligatoire
06 43 76 65 57 ou ateliersmm.pro@gmail.com, ou directement via mon site (https://ateliersmmpro.wixsite.com/bretagne) .
Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 76 65 57
