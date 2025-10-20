Balade contée La légende de Naïg la Chapelle du bois Belle-Isle-en-Terre

Balade contée La légende de Naïg la Chapelle du bois Belle-Isle-en-Terre lundi 20 octobre 2025.

Balade contée La légende de Naïg

la Chapelle du bois La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Dans Coat-an-Noz, le bois de la nuit en breton, erre un mystérieux personnage. Contée par Ewen Rabier, cette sortie de 3km vous plongera au cœur des légendes bretonnes où se rencontrent l’Ankou, les fantômes et les héros du quotidien d’antan. Le groupe partagera ensuite un temps convivial autour d’une boisson et d’un goûter offert par les Chemins du Trégor. En cas de pluie, la sortie sera remplacée par une représentation du conte en intérieur à la Biscuiterie Ménou de Plougonver, autour d’un goûter et d’un café, près du Musée des Métiers d’Autrefois. Réservation obligatoire. .

la Chapelle du bois La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée La légende de Naïg Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol