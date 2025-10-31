Balade contée La porte de la Nuit avec Tortequesne Place de l’Église Plélan-le-Grand
Place de l’Église Eglise Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 19:30:00
2025-10-31
Grands et petits, rassemblez-vous car l’heure de la veillée est venue. Ecoutez les contes de la nuit, où les sorcières rôdent & où les fantômes s’en viennent vous visiter ! Restez sur vos gardes: ils peuvent se cacher dans l’ombre du lavoir de Plélan-le-Grand. Pour échapper à leurs griffes acérées, un conseil: venez costumés!
Date unique le 31 octobre à 18h Gratuit pour les moins e 7 ans (merci de vous munir d’un billet tarif gratuit) .
Place de l’Église Eglise Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
