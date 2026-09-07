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Balade contée La Saga des Chavanis, Cublize, Cublize

samedi 19 septembre 2026 · Cublize

Balade contée La Saga des Chavanis, Cublize, Cublize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cublize
Adresse
Chemin de Chavanis 69550 Cublize
Ville
69550 Cublize
Département
Rhône

Balade contée La Saga des Chavanis 19 et 20 septembre Cublize Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les habitants du hameau de Chavanis à Cublize et l’association « Cublize et son histoire » vous convient à une balade contée en costumes sur les hauteurs du village. Le parcours qui débute au coeur du village se déroule à pied. Il sera joyeusement guidé et animé pour ravir petits en grands à partir de 6 ans. Vous découvrirez les coulisses d’une ancienne maison fortifiée bâtie par une riche famille à la fin du règne de Louis XIV. De nombreuses animations ponctuent le parcours, entre histoires et légendes, anecdotes et découvertes.

Cublize Chemin de Chavanis 69550 Cublize Cublize 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 29 88 23 [{« type »: « email », « value »: « histoiredecublize@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 29 88 23 »}] RV de départ de la balade sur le parking de la salle des fêtes Charles Béroud, avenue Edmond Perras 69550 Cublize. Stationnement gratuit et obligatoire. Le parcours se fait à pied, dénivelé 50 m, bons marcheurs.
Les habitants du hameau de Chavanis à Cublize et l’association « Cublize et son histoire » vous convient à une balade contée en costumes sur les hauteurs du village. Le parcours qui débute au coeur du…

© Catherine Chambon