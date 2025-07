Balade contée « La voix du Thouet » Foussais-Payré

Balade contée « La voix du Thouet » Foussais-Payré mardi 12 août 2025.

Balade contée « La voix du Thouet »

1 Lieu-dit Le Prieuré Foussais-Payré Vendée

Début : 2025-08-12 20:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-12 2025-08-19

Les Estivales du Priouté

20h Bar associatif

Balade contée La Voie du Thouet

Conte musicale interactif et d’ombres chinoises

L’histoire d’une fille et de son père partis à l’aventure en roulotte, des rencontres extraordinaires, la Fée Demoiselle et Jean Pierre le Druide. Une recherche d’identité culturelle sur les routes du Poitou, une découverte naturaliste au bord la rivière du Thouet, une détermination pour protéger la nature !

Scander à l’unisson une formule magique, manipuler des bâtons de pluie pour faire parler la rivière, naviguer ensemble sur la carte du poitou, de la poésie en musique accompagné du Kamelen n’Goni (guitare traditionnelle d’Afrique de l’ouest), la Voie du Thouet est un spectacle qui ne s’oublie pas et réveil en conscience le mystique qui nous habite, petit et grand, au plus profond de nos racines.

Cie Cordes Sensibles Acoustique

5 / 7 euros sur réservation

Reservations / Infos 06 63 12 35 18 / leprioute.org .

