Balade contée Le ballet des sorcières Obernai

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24 18:30:00

2025-10-24 2025-10-31

Profitant de la pénombre, les sorcières quittent leurs cachettes dans les tours et les vieux murs pour nous raconter quelques histoires en crachant des vipères. Inscription en ligne et à l’office.

Balade contée le long des remparts d’Obernai pour les enfants accompagnés dès 7 ans, animée par Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne. Profitant de la pénombre, les sorcières quittent leurs cachettes dans les tours et les vieux murs pour nous raconter quelques histoires. De leurs bouches sortent, vipères, crapauds et autres araignées … Vous pouvez venir déguisés !

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Taking advantage of the twilight, the witches leave their hiding places in the towers and old walls to tell us a few stories while spitting vipers. Registration online and at the office.

German :

Die Dämmerung nutzend, verlassen die Hexen ihre Verstecke in den Türmen und alten Mauern, um uns einige Geschichten zu erzählen und dabei Nattern zu spucken. Anmeldung online und im Büro.

Italiano :

Approfittando della penombra, le streghe escono dai loro nascondigli nelle torri e nelle vecchie mura per raccontarci qualche storia sputando vipere. Iscrizioni online e in sede.

Espanol :

Aprovechando la penumbra, las brujas salen de sus escondites en las torres y viejas murallas para contarnos unas cuantas historias mientras escupen víboras. Inscripciones en línea y en la oficina.

