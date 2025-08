Balade contée La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Venez découvrir des histoires de rivières et de biodiversité avec Haïla Hessou, comédienne et écrivaine et l’association Sismae.

La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 60 50 35

English :

Come and discover stories about rivers and biodiversity with Haïla Hessou, actress and writer, and the Sismae association.

German :

Entdecken Sie Geschichten über Flüsse und Artenvielfalt mit Haïla Hessou, Schauspielerin und Schriftstellerin, und dem Verein Sismae.

Italiano :

Venite a scoprire storie di fiumi e biodiversità con Haïla Hessou, attrice e scrittrice, e l’associazione Sismae.

Espanol :

Venga a descubrir historias sobre ríos y biodiversidad con Haïla Hessou, actriz y escritora, y la asociación Sismae.

L’événement Balade contée Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon