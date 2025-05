Balade contée Le murmure de l’eau – Bétaille, 17 mai 2025 09:00, Bétaille.

Balade contée Le murmure de l’eau Place du Couderc Bétaille Lot

Début : 2025-05-17 09:00:00

2025-05-17

Randonnée de 8 kilomètres ponctuée de contes sur le thème de l’eau. Claire et Fanny, de l’association L’Arbraconte, animent cette balade

Pique-nique sorti du sac

Place du Couderc

Bétaille 46110 Lot Occitanie betaille.nature.patrimoine@gmail.com

English :

An 8-kilometre walk punctuated by storytelling on the theme of water. Claire and Fanny, from the L’Arbraconte association, lead the walk

Packed picnic

German :

Eine 8 km lange Wanderung mit Märchen zum Thema Wasser. Claire und Fanny vom Verein L?Arbraconte leiten diese Wanderung

Picknick aus dem Rucksack

Italiano :

Una passeggiata di 8 chilometri scandita da una narrazione sul tema dell’acqua. Claire e Fanny, dell’associazione L’Arbraconte, guidano la passeggiata

Picnic al sacco

Espanol :

Un paseo de 8 kilómetros salpicado de narraciones sobre el tema del agua. Claire y Fanny, de la asociación L’Arbraconte, conducen el paseo

Picnic para llevar

