Balade contée Le temps des Mines gare epinac Épinac

Durant une balade d’1h30, vous partirez à la découverte des mineurs d’Epinac, de leur histoire, de leur vie… Un passé encore très présent dans le paysage avec la cité des mineurs, le puits Hottinguer, la Garenne, la maison de la soeurotte..

Alors laissez-vous guider le long des ruelles et des vestiges miniers d’Epinac et remonter au Temps des Mines, ce passé si proche et déjà si loin de nos mémoires…

Clémentine, conseillère en séjour de l’Office de tourisme du Grand Autunois Morvan, sera votre guide pendant cette activité.

Les balades contées ont lieu tous les mercredis à Epinac, autour de l’histoire des mineurs et sont tout public.

Elles sont l’occasion de découvrir le territoire et son histoire tout en se laissant porter par le récit de la conteuse.

Départ assuré avec un minimum de 2 personnes.

Il est nécessaire de réserver au minimum 2 heures avant chaque départ. Pensez à prendre des chaussures de marche, casquette, bouteille d’eau… .

