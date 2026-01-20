Balade contée Le Val Enchanté Halles de Tréhorenteuc Tréhorenteuc

Balade contée Le Val Enchanté

Halles de Tréhorenteuc 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2026-02-07 14:15:00

fin : 2026-03-01 16:45:00

2026-02-07 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-25

L’Office de tourisme de Brocéliande vous propose de découvrir Le Val enchanté .

L’hiver se drape d’un manteau glacé, pourtant les chevaliers de la Table Ronde veillent toujours sur la forêt de Brocéliande… En parcourant le Val sans Retour, découvrez avec nos guides-conteurs, les aventures légendaires de la fée Morgane et bien d’autres !

– Réservation obligatoire

– A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7ans, billet obligatoire même gratuit)

– Prévoir des tenues adaptées à la météo

– RDV directement aux Halles de Tréhorenteuc

– Boucle de 2km (chemins escarpés)

– Non-accessible PMR/poussette ; chiens tenus en laisse .

Halles de Tréhorenteuc 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 84 23

