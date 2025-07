Balade contée | Le Village et la Tonnellerie de JB Départ Parvis de l’église Bassac

mardi 29 juillet 2025.

Balade contée | Le Village et la Tonnellerie de JB

Départ Parvis de l’église 4 Allée du Chardon Bassac Charente

Tarif : 15 EUR

Date et horaire :

Mardi 2025-07-29 10:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Après une balade contée dans le village aux ruelles chargées d’histoire, rencontrez JB le Tonnelier dans son atelier au milieu de sa futaille. Une visite pour tout savoir sur l’art de la barrique made un Charente !

Départ Parvis de l’église 4 Allée du Chardon Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

English : Storytelling walk | JB’s Village and Cooperage

After a guided tour of the village, with its narrow streets steeped in history, meet JB le Tonnelier in his workshop, surrounded by his barrel. A visit to learn all about the art of barrel-making made un Charente!

German :

Nach einem Spaziergang mit Erzählungen durch das Dorf mit seinen geschichtsträchtigen Gassen treffen Sie JB le Tonnelier in seiner Werkstatt inmitten seines Fasses. Ein Besuch, bei dem Sie alles über die Kunst des Barrique made unde Charente erfahren!

Italiano :

Dopo una visita guidata del villaggio, con le sue stradine ricche di storia, incontrate JB le Tonnelier nel suo laboratorio, nel bel mezzo della sua botte. Venite a scoprire l’arte della fabbricazione delle botti nella Charente!

Espanol :

Tras una visita guiada por el pueblo, con sus callejuelas cargadas de historia, conozca a JB le Tonnelier en su taller, en medio de su tonel. Descubra el arte de la tonelería en Charente

