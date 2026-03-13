Balade contée Le voyage de Perlin Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Balade contée Le voyage de Perlin Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 8 avril 2026.
Balade contée Le voyage de Perlin
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 11:00:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Balade Contée Le voyage de Perlin de 11h à 11h30 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Viens aider Perlin, un lapin-jouet habitant le musée, à retrouver le chemin de sa maison.
GRATUIT (inclus dans le billet d’entrée)
Enfants de 2 à 6 ans. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Balade contée Le voyage de Perlin
L’événement Balade contée Le voyage de Perlin Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE