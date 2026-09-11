Balade contée : légendes et vieilles pierres Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel

Informations pratiques

Espaly-Saint-Marcel

Balade contée : légendes et vieilles pierres

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 10:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Partez à la découverte d’Espaly en compagnie de Sophie, bibliothécaire et Lucas, votre guide.

Au fil de la balade, vous découvrirez des pépites du patrimoine, de jolis points de vues, des histoires insolites… le tout avec une bonne dose d’humour.

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Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60 mediatheque@espaly.fr

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English :

Set out to explore Espaly with Sophie, the librarian, and Lucas, your guide.

As you stroll along, you’ll discover hidden gems of local heritage, beautiful views, and unusual stories—all with a healthy dose of humor.

L’événement Balade contée : légendes et vieilles pierres Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay