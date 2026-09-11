Balade contée Legendes provencales & traditions populaires Centre-ville d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Balade contée Legendes provencales & traditions populaires

Mercredi 21 octobre 2026 de 16h à 18h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

La ville d’Istres regorge de légendes fantastiques et de véritables traditions. Saurez-vous faire la différence entre légendes populaires et véritables traditions ?

Accompagnés d’Elodie Marie guide conférencière chez ReiseTrip Tours, venez arpenter la ville d’Istres et revisiter les traditions séculaires provençales.

En direction de l’étang de l’olivier qui renferment des légendes éclaboussantes, l’oppidum du Castellan pour ensuite se perdre dans les dédales de rues du centre historique à la découverte des traditions provençales

Au départ de l’office de tourisme. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The town of Istres is full of fantastic legends and genuine traditions. Will you be able to tell the difference between popular legends and true traditions?

L’événement Balade contée Legendes provencales & traditions populaires Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres