Balade contée Legendes provencales & traditions populaires médiévales Centre-ville d’Istres Istres

Balade contée Legendes provencales & traditions populaires médiévales

Mercredi 27 août 2025 de 10h à 12h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-27 10:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

La ville d’Istres regorge de légendes fantastiques et de véritables traditions. Saurez-vous faire la différence entre légendes populaires et véritables traditions ?

Accompagnés d’Elodie Marie guide conférencière chez ReiseTrip Tours, venez arpenter la ville d’Istres et revisiter les traditions séculaires provençales.

En direction de l’étang de l’olivier qui renferment des légendes éclaboussantes, l’oppidum du Castellan pour ensuite se perdre dans les dédales de rues du centre historique à la découverte des traditions provençales »

Au départ de l’office de tourisme. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

The town of Istres is full of fantastic legends and true traditions. Can you tell the difference between popular legends and real traditions?

German :

Die Stadt Istres ist reich an fantastischen Legenden und echten Traditionen. Können Sie den Unterschied zwischen populären Legenden und echten Traditionen erkennen?

Italiano :

La città di Istres è ricca di leggende fantastiche e di tradizioni reali. Sapete distinguere le leggende popolari dalle tradizioni reali?

Espanol :

La ciudad de Istres está llena de leyendas fantásticas y tradiciones reales. Sabes distinguir las leyendas populares de las tradiciones reales?

