Balade contée Les bois de l’Abbaye Cizay-la-Madeleine
Balade contée Les bois de l’Abbaye Cizay-la-Madeleine mercredi 22 juillet 2026.
Cizay-la-Madeleine
Balade contée Les bois de l’Abbaye
Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Au milieu de la nature, Les Conteurs de Logres, Philippe et Régis, vous permettent de vous évader dans l’imaginaire médiéval grâce à leurs histoires merveilleuses et fantastiques.
.
Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Surrounded by nature, Les Conteurs de Logres—Philippe and Régis—invite you to escape into a medieval fantasy world through their wonderful and fantastical stories.
L’événement Balade contée Les bois de l’Abbaye Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME