Balade contée Les légendes du Morvan Parking Auberge Uchon

Balade contée Les légendes du Morvan

Parking Auberge Croix Messire Jean Uchon Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 10:30:00

fin : 2026-12-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04

Un oracle, des fées, le diable… Nombreux sont les secrets conservés au creux des rochers et des forêts d’Uchon. Mais ne soyez pas effrayé, suivez les pas de la conteuse lors d’une balade d’1h30 au cœur de la forêt. Et laissez-vous porter par les légendes du Morvan.

Clémentine, conseillère en séjour de l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan, sera votre guide pendant cette activité.

Les Balades Contées ont lieu tous les jeudis à Uchon, autour des légendes du Morvan.

Ces balades, tout public, sont l’occasion de (re)découvrir le territoire et son histoire tout en se laissant porter par le récit de la conteuse.

Départ assuré avec un minimum de 2 personnes. Il est nécessaire de réserver au minimum 2 heures avant chaque départ.

Pensez à prendre des chaussures de marche, casquette, bouteille d’eau. .

Parking Auberge Croix Messire Jean Uchon 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée Les légendes du Morvan

L’événement Balade contée Les légendes du Morvan Uchon a été mis à jour le 2026-01-15 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II