Balade contée Les remparts d’Obernai racontent Noël

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Les vieux remparts d’Obernai se souviennent des Noëls d’Antan petite balade accompagnée de contes, comptines et autres histoires de Noël. Avec Etienne Brandt conteur et accompagnateur en montagne.

Cette animation débute devant l’office de tourisme et continue sur les remparts. Petite boucle jusqu’à la synagogue, fin de la promenade.

Réservation obligatoire SUR INSCRIPTION ICI .

English :

The old ramparts of Obernai recall the Christmases of yesteryear: a short stroll accompanied by tales, nursery rhymes and other Christmas stories. With Etienne Brandt, storyteller and mountain guide.

German :

Die alten Stadtmauern von Obernai erinnern an die Noëls d’Antan: ein kleiner Spaziergang, begleitet von Märchen, Kinderreimen und anderen Weihnachtsgeschichten. Mit Etienne Brandt, Erzähler und Bergführer.

Italiano :

Gli antichi bastioni di Obernai rievocano i Natali di una volta: una breve passeggiata accompagnata da racconti, filastrocche e altre storie natalizie. Con Etienne Brandt, narratore e guida alpina.

Espanol :

Las antiguas murallas de Obernai recuerdan las Navidades de antaño: un breve paseo acompañado de cuentos, canciones infantiles y otras historias navideñas. Con Etienne Brandt, cuentacuentos y guía de montaña.

