Balade contée L’éveil du Petit Peuple Paimpont mercredi 18 février 2026.
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2026-02-18 2026-02-20 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente L’éveil du Petit Peuple .
Les jours rallongent. Après le vent et le gel, la nature se réveille avec le Petit Peuple. Dans les pas de notre guide-conteur, venez observer les fées et les korrigans qui sortent de leur hibernation.
– A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5ans, billet obligatoire même gratuit)
– Prévoir des tenues adaptées à la météo
– RDV devant l’Office de Brocéliande à Paimpont
– Boucle de 2km au bord de l’étang de Paimpont
– Accessible PMR/poussette et chiens tenus en laisse .
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
