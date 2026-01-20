Balade contée L’éveil du Petit Peuple Paimpont

Balade contée L’éveil du Petit Peuple

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente L’éveil du Petit Peuple .

Les jours rallongent. Après le vent et le gel, la nature se réveille avec le Petit Peuple. Dans les pas de notre guide-conteur, venez observer les fées et les korrigans qui sortent de leur hibernation.

– A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5ans, billet obligatoire même gratuit)

– Prévoir des tenues adaptées à la météo

– RDV devant l’Office de Brocéliande à Paimpont

– Boucle de 2km au bord de l’étang de Paimpont

– Accessible PMR/poussette et chiens tenus en laisse .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

