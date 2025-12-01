Balade contée Lumière de Noël Marckolsheim

Balade contée Lumière de Noël

13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Quand l’hiver s’installe et que Noël se prépare, les rues de Marckolsheim se parent d’une douce magie.

Contesse Luciole vous entraîne pour une promenade d’une heure ponctuée d’histoires d’hiver et de Noël, à écouter au fil des haltes, sous les lumières du soir.

Entre rires, douceur et poésie, cette balade contée promet un moment lumineux à partager en famille.

A partir de 4 ans. .

13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

