Balade contée, Maison de la châtaigne, Mourjou

Balade contée Samedi 23 mai, 20h30 Maison de la châtaigne Cantal

5€ adulte et 2,50€ enfant moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Balade contée animée par Yves Lavernhe, au coeur du site de la Maison de la châtaigne.

Maison de la châtaigne Le Bourg 15340 Mourjou Mourjou 15340 Mourjou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 75 55 52 24 http://maisondelachataigne.com Ecomusée de la Châtaigneraie cantalienne. Tradition culturale, culturelle et actualité de la châtaigne parking

Nuit européenne des musées

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