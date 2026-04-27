Balade Contée Marche du Temps Profond Tertre au Vin Plaintel
Balade Contée Marche du Temps Profond Tertre au Vin Plaintel samedi 9 mai 2026.
Plaintel
Balade Contée Marche du Temps Profond
Tertre au Vin SCOP SA Avant Première Plaintel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 17:45:00
Date(s) :
2026-05-09
Une expérience en nature, conviviale et contée sur l’histoire de la Terre.
Remontons le temps terrestre en parcourant 4,6 kilomètres pour retracer les 4,6 milliards d’années de l’histoire de notre planète.
Traversons le temps long en s’arrêtant sur les principales étapes de l’évolution du monde de façon ludique création du système solaire, lune, tectonique des plaques, premières formes de vie, dinosaures, extinctions massives, apparition de homo sapiens…
Connectons-nous les uns aux autres et à la nature. Prenons du recul sur la présence du vivant et de l’être humain sur terre avec philosophie.
Sur réservation. .
Tertre au Vin SCOP SA Avant Première Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 86 28 03
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English :
L’événement Balade Contée Marche du Temps Profond Plaintel a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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