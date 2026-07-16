Balade Contée . Martine Jaegly, Tourtour, Tourtour
mercredi 29 juillet 2026 · Tourtour
Informations pratiques
Balade Contée . Martine Jaegly Mercredi 29 juillet, 18h30 Tourtour Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00
Une balade contée dans le vieux village de Tourtour surnommé, le village dans ciel avec une conteuse spécialiste du répertoire traditionnel, Martine Jaegly.
Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Tourtour 83690 Tourtour 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 65 67 68 »}]
Venez fêter les 30 ans de la Compagnie de la Hulotte avec ses artistes conteurs-euses lors de leur caravane estivale! Balade contées dans le vieux village de Tourtour par Martine Jaegly.